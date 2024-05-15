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«Этот расист должен сидеть в тюрьме». Ковингтон объяснил желание подраться с Мухаммадом

«Этот расист должен сидеть в тюрьме». Ковингтон объяснил желание подраться с Мухаммадом
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон объяснил своё желание провести поединок с Белалом Мухаммадом.

«Я бы хотел провести бой с Белалом Мухаммадом. Он слишком много говорит. Этот расист должен сидеть в тюрьме. Он говорил, что я получил титульный бой только из-за того, что я белый. Теперь этот парень сидит без дела. Он не дерётся уже больше года. Это неправильно», — сказал Ковингтон на YouTube-канале Submission Radio.

В своём последнем бою на турнире UFC 296 в декабре Ковингтон уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

В своём последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на UFC 288, Мухаммад единогласным решением судей победил Гилберта Бёрнса.

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