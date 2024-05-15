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«Чтобы молодёжь росла трезвой». Поветкин рассказал о задачах его новой работы

«Чтобы молодёжь росла трезвой». Поветкин рассказал о задачах его новой работы
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин прокомментировал своё назначение на пост заместителем губернатора Вологодской области.

«Направления моей работы — молодёжь, патриотизм, спорт. Хочется, чтобы молодёжь росла трезвой, здоровой и сильной, надо вести здоровый образ жизни. Молодёжь и спорт — это будущее нашей страны. Спортсмены — интеллигентные, добрые, они всегда уважают старших, любят и отстаивают честь своей родины», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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