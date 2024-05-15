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Руководство UFC заключило сделку с компанией McFlaren Toys по производству игрушек

Руководство UFC заключило сделку с компанией McFlaren Toys по производству игрушек
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Руководство UFC заключило сделку с компанией McFlaren Toys, которая специализируется на производстве высокодетализированных моделей фигурок персонажей из фильмов, комиксов, популярной музыки, видеоигр и различных спортивных жанров. Об этом сообщил в своих социальных сетях корреспондент портала MMA Fighting Дэймон Мартин.

Детали сделки не приводятся, но, вероятно, компания начнёт производство 15-сантиметровых фигурок популярных бойцов UFC.

Напомним, следующий ивент организации состоится в воскресенье, 19 мая, в Лас-Вегасе. Главным событием турнира станет бой между представителями полулёгкого веса — бразильцем Эдсоном Барбозой и англичанином Лероном Мёрфи.

Ранее Дана Уайт сообщил, что Джон Джонс проведёт бой против Стипе Миочича.

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