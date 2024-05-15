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Даниэль Кормье ответил на критичное заявление Джона Джонса

Даниэль Кормье ответил на критичное заявление Джона Джонса
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Член Зала славы UFC Даниэль Кормье прокомментировал заявление действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Костлявый писал, что Кормье был чемпионом лишь потому, что он не мог выступать и организации потребовался другой человек, который мог бы спасти турнир ввиду его отстранения.

«Это не одно и то же, хотя может показаться, что это одно и то же. Джон был неспособен драться, когда я был чемпионом. Он не был допущен к выступлениям не из-за травмы, а из-за того, что в его организме были обнаружены запрещённые вещества, это чистая правда. Джонни – это не одно и то же, приятель. Так что, независимо от того, насколько хорошо ты умеешь манипулировать и говорить — это неправда. Всё было по-другому, ты не мог выходить в октагон, когда пояс был моим. Я был чемпионом, на самом деле, очень долгое время, что немного безумно», — приводит слова Кормье портал Low Kick MMA.

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