Даниэль Кормье ответил на критичное заявление Джона Джонса

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье прокомментировал заявление действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Костлявый писал, что Кормье был чемпионом лишь потому, что он не мог выступать и организации потребовался другой человек, который мог бы спасти турнир ввиду его отстранения.

«Это не одно и то же, хотя может показаться, что это одно и то же. Джон был неспособен драться, когда я был чемпионом. Он не был допущен к выступлениям не из-за травмы, а из-за того, что в его организме были обнаружены запрещённые вещества, это чистая правда. Джонни – это не одно и то же, приятель. Так что, независимо от того, насколько хорошо ты умеешь манипулировать и говорить — это неправда. Всё было по-другому, ты не мог выходить в октагон, когда пояс был моим. Я был чемпионом, на самом деле, очень долгое время, что немного безумно», — приводит слова Кормье портал Low Kick MMA.