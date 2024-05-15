Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Иан Гарри назвал имена потенциальных соперников

Боец UFC Иан Гарри назвал имена потенциальных соперников
Комментарии

Топовый ирландский боец UFC Иан Гарри назвал имена потенциальных соперников, с которыми он был готов подраться.

«Я согласился на бой против Майкла Пейджа. Он и его тренеры решают, поскольку у них есть сомнения в том, что Пейдж сможет сделать вес к UFC 303. На данный момент соперников так много, что можно сбиться со счёта. У меня такое чувство, что я просмотрел восемь или девять имён. Я согласился на бой с Колби, на бой с Пейджем, на бой с Шоном Брэди, на бой с парнем из Узбекистана, даже не знаю его имени (Нурсултон Рузибоев), если бы тот выиграл у Хоакина Бакли. А также согласился на Хоакина Бакли», — приводит слова Гарри портал MMA Insight.

Иан Гарри является непобеждённым и имеет в своём рекорде 14 побед.

Материалы по теме
Ковингтон: Иан Гарри — лжец, в UFC не говорили об этом бое со мной
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android