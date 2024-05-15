Топовый ирландский боец UFC Иан Гарри назвал имена потенциальных соперников, с которыми он был готов подраться.

«Я согласился на бой против Майкла Пейджа. Он и его тренеры решают, поскольку у них есть сомнения в том, что Пейдж сможет сделать вес к UFC 303. На данный момент соперников так много, что можно сбиться со счёта. У меня такое чувство, что я просмотрел восемь или девять имён. Я согласился на бой с Колби, на бой с Пейджем, на бой с Шоном Брэди, на бой с парнем из Узбекистана, даже не знаю его имени (Нурсултон Рузибоев), если бы тот выиграл у Хоакина Бакли. А также согласился на Хоакина Бакли», — приводит слова Гарри портал MMA Insight.

Иан Гарри является непобеждённым и имеет в своём рекорде 14 побед.