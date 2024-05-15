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Друг Макгрегора при помощи обработанного фото высмеял Махачева

Друг Макгрегора при помощи обработанного фото высмеял Махачева
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал обработанное фото россиянина Ислама Махачева. На снимке Махачев держит большого размера бутыль с надписью «допинг».

«Абсолютный [чемпион]», — подписал фото Дэнис.

Фото: Социальные сети Диллона Дэниса

Махачев является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру:

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