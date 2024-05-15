Альдо может продлить контракт с UFC

Легендарный боец смешанных единоборств, бразилец Жозе Альдо рассказал о том, что у него есть предложение продлить контракт с UFC.

«Мои представители уже сидят с Шоном Шелби за столом и решают вопросы, мне поступило много предложений.

Теперь дело не в деньгах, а в том, что я могу сделать и чего я могу добиться. Моей мечтой было стать чемпионом в легчайшем весе, я тренировался для этого, моё тело к этому готово. В бою с Мартинесом я был универсальным бойцом ММА. Я чувствую себя великолепно и могу добиться ещё большего. Кто знает, может быть, даже стану чемпионом», — сказал Альдо в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, Жозе провёл свой первый поединок за полтора года на турнире UFC 301, который состоялся 5 мая. Его соперником был топовый боец легчайшего веса Джонатан Мартинес, которого Альдо победил единогласным решением судей.