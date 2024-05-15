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Гэтжи рассказал, как, будучи подростком, он нокаутировал сам себя

Гэтжи рассказал, как, будучи подростком, он нокаутировал сам себя
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, как отправил себя в нокаут, будучи подростком.

«Я всегда любил делать что-то сумасшедшее. В нашем городе был прилавок, где продавались всякие булки. В один момент мне вздумалось пробить головой столешницу этого прилавка. Просто ради интереса. В итоге отправил сам себя в нокаут, мне наложили швы. Мама была просто в ярости», — приводит слова Гэтжи Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Джастин Гэтжи проиграл нокаутом Максу Холлоуэю. Спустя несколько дней после турнира Джастин заявил в интервью, что собирается взять перерыв от боёв на полгода.

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье:

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