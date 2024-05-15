Хорхе Масвидаль анонсировал выход своих мемуаров

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе кубинец Хорхе Масвидаль анонсировал выход книги, посвящённой его жизни. Согласно его заявлению, она поступит в продажу в августе 2024 года.

«Я рад сообщить, что мои мемуары под названием «Рождённый драться» выйдут в свет в августе этого года! Для меня большая честь поделиться со всеми вами своей историей — от детства в бедной семье иммигрантов во Флориде до становления одним из самых успешных бойцов UFC на сегодняшний день. В этой книге я также поделюсь некоторыми принципами и этикой, которые помогли мне заняться политикой, общественными делами и бизнесом», — написал Хорхе в своих социальных сетях.

Напомним, Хорхе Масвидаль завершил карьеру профессионального бойца после поражения Гилберту Бёрнсу на турнире UFC 287, который состоялся в апреле 2023 года.