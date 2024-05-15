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Фьюри объяснил, почему он одержит победу в поединке с Усиком

Фьюри объяснил, почему он одержит победу в поединке с Усиком
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, почему он одержит победу в поединке с представителем Украины Александром Усиком.

«Почему я выиграю? Потому что это то, что я делаю. Я побеждаю, побеждаю, побеждаю, несмотря ни на что. Я делал это всегда. Неважно, на дюйм или на милю, я всегда побеждаю. 16 лет в профессионалах, я всегда выигрываю», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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