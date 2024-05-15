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Илия Топурия сообщил, что UFC проведёт турнир в Испании

Илия Топурия сообщил, что UFC проведёт турнир в Испании
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился информацией о том, что американский промоушен проведёт турнир в Испании.

«У меня уже есть дата на UFC в Испании», — написал Топурия.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

Всего на счету испанского бойца 15 побед и ни одного поражения.

Топурия отправляет спарринг-партнеров в нокдаун:

Ранее Топурия выразил уверенность в том, что по уровню дохода станет в один ряд с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

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