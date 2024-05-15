«Готов поставить все свои деньги». Стерлинг уверен в том, что победит О'Мэлли в реванше

Бывший чемпион UFC в 61 кг Алджамейн Стерлинг выразил уверенность в том, что он одержал бы победу в бою-реванше с британцем Шоном О'Мэлли.

«В первом бою победил тот, кто этого заслуживал больше. Иногда это твой день, иногда наоборот. К сожалению, всё пошло не так, как планировалось. Однако я уверен, что если бы О'Мэлли не провёл поединок с Верой в марте, а дождался бы меня, я бы победил. Готов поставить на это все свои деньги», – сказал Стерлинг на YouTube-канале Kanpai Media.

Напомним, бой между Стерлингом и О'Мэлли стал главным событием турнира UFC 292, который состоялся в августе 2023 года. Тогда Сахарок одержал победу нокаутом.

Ранее Стерлинг дал комментарий по поводу информации о его возможном поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым.