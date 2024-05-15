Комментатор UFC сообщил, что Белал Мухаммад выступит на UFC 304

Известный американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, примет участие в турнире UFC 304 в Манчестере. Об этом сообщил комментатор Джон Аник в социальных сетях.

Напомним, спортивное шоу состоится 27 июля.

Профессиональный рекорд Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. В своём последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на UFC 288, Белал единогласным решением судей победил Гилберта Бёрнса.

Ранее Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса (Великобритания), рассказал, что его подопечный почти со 100-процентной вероятностью в следующем поединке встретится именно с Белалом Мухаммадом.