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Боец UFC в жёсткой форме обратился к Кормье, Соннену и Биспингу

Боец UFC в жёсткой форме обратился к Кормье, Соннену и Биспингу
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Топовый боец UFC Хоакин Бакли в жёсткой манере обратился к комментаторскому составу UFC, который работал во время турнира UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе. После победы над Нурсултоном Рузибоевым Бакли в послематчевом интервью задел мать Конора Макгрегора, что не понравилось Даниэлю Кормье. Вскоре он подверг критике слова Хоакина.

«Пусть это будет известно всем. Кормье, Биспинг и Соннен — ваши мамочки вырастили шалав. Вы все на самом деле пытаетесь переврать мои слова, прекрасно понимая, что я сказал тогда в клетке. Но всё нормально, мы все можем повеселиться», − написал в социальных сетях Хоакин.

Напомним, Бакли победил Рузибоева едногласным решением судей. Для него эта победа стала четвёртой в серии, а также второй за полтора месяца.

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