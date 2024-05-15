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Холифилд дал совет Полу перед боем с Тайсоном

Холифилд дал совет Полу перед боем с Тайсоном
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд дал комментарий по поводу поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

«Я считаю, что Джейк может заработать много денег, но правда в том, что Тайсон — опытный профессионал. Это совсем другой уровень. Нужно быть опытным и тренированным, чтобы ему противостоять.

Джейк определённо знает, как сделать себе имя. Его преданность спорту очевидна, но Тайсон — не тот, кого можно недооценивать на боксёрском ринге. Если он всерьёз намерен соревноваться с Тайсоном, то должен усилить свои тренировки. Он должен уважать спорт и навыки, которые в нём заложены. Я восхищаюсь его рвением, но Тайсон на ринге — это другой зверь», — приводит слова Холифилда Fighthub.

Поединок 57-летнего Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

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