Экс-чемпион UFC: я стал бы кошмаром для Жозе Альдо

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз считает, что смог бы составить конкуренцию бразильцу Жозе Альдо на данном этапе их карьер.

«Я слышал слова Альдо о том, что ему предлагали бой со мной, но он хотел кого-то из топ-5. Джонатан Мартинес из топ-5? И потом, зачем ему быть в топ-5, если он не будет драться за титул?

Возможно, он хотел гарантировать себе победу и стать свободным агентом после победы вместо того, чтобы встретиться со мной, что стало бы кошмаром», — сказал Круз в подкасте Anik & Florian.

Напомним, 37-летний Альдо возобновил карьеру в мае 2024 года, вернувшись на турнире UFC 301 и одержав победу единогласным решением над американцем Джонатаном Мартинесом.