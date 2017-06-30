Виталий Дунайцев получил индивидуальную лицензию на ЧМ-2017

Новый главный тренер сборной России Эдуард Кравцов рассказал, что бронзовый призёр Олимпийских игр россиянин Виталий Дунайцев получил индивидуальную лицензию для участия в чемпионате мира, который будет проходить в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. Ранее национальная сборная РФ завоевала семь лицензий на первенство мира по итогам чемпионата Европы, состоявшегося в этом месяце в Харькове (Украина).



«Все, кто завоевал лицензии, выступят на чемпионате мира. Также лицензию от Европейской конфедерации бокса получил Виталий Дунайцев», — цитирует Кравцова ТАСС.