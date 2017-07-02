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Хорн: думал, что если и одержу победу, то нокаутом

2 июля 2017, воскресенье. 11:14. Бокс/ММА

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн поделился впечатлениями от титульного поединка с Мэнни Пакьяо, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

«Всё отлично, я был рад выступить перед своими болельщиками. Я думал, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был близким. Вообще я думал, что если и выиграю, то нокаутом. Что касается эпизода после девятого раунда, то я чувствовал себя нормально и был настроен продолжать. В той трёхминутке я был совсем немного потрясён, но я быстро восстановился», — приводит слова Хорна BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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