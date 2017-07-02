Брэдли: Пакьяо показал свой возраст, но Хорн не победил в этом бою

Тимоти Брэдли, экс-чемпион мира в полусреднем весе, а также бывший оппонент Мэнни Пакьяо, прокомментировал недавний бой между филиппинцем и Джеффом Хорном, в котором последний одержал противоречивую победу единогласным решением судей.

«Причина, по которой команда Мэнни не стала оспаривать итог поединка, в том, что сегодня Пакьяо показал свой возраст. Он показал, что ему 38. Вместе с тем в восьмом и девятом раунде Хорн уже был вне игры. Но после этого Пакьяо сбавил обороты.

Хорн показал очень хороший бокс, но он не выиграл этот бой. Он не сделал достаточно, чтобы победить. Но ему хватило сделанного, чтобы это выглядело как победа», — приводит слова Брэдли BoxingScene.