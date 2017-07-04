Льюис о решении судей в бою Пакьяо — Хорн: что-то не так с этим спортом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис не согласен с решением судей, отдавших победу Джеффу Хорну в бою с Мэнни Пакьяо, и считает, что подобные судейские вердикты дискредитируют бокс.



«Что-то не так с этим спортом. Хорн был очень хорошо подготовлен, но мне трудно понять, каким образом он мог выиграть этот бой», — написал Льюис в своём «твиттере».



Бой Пакьяо с Хорном состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца со счётом 117-111 и 115-113 дважды.