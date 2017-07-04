Арум: Пакьяо был самоуверен, а в его углу были идиоты

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, прокомментировал поражение своего клиента в поединке с Джеффом Хорном, упрекнув филиппинца в излишней уверенности в себе.

«Вот что случается, когда вы самоуверены, а в вашем углу сидят идиоты, которые говорят, что единственный шанс Хорна на победу — если Мэнни упадёт по дороге к рингу. Что это за дерьмо? Я видел этого парня во время боя в Новой Зеландии и понимал, что будет жёсткий поединок.

Если Пакьяо захочет реванша, я организую второй бой, но я не сторонник этого, всё будет на усмотрение Мэнни. В целом же встреча была близкой и могла пойти как в одну, так и в другую сторону. Но мы не можем оспаривать итог. В ранних раундах выиграл Хорн, дальше Пакьяо был лучше, но финальный раунд остался за австралийцем.

Если вы отдадите 11-й раунд Мэнни, то будет ничья, если Хорну, то значит, это его победа", — приводит слова Арума BoxingScene.