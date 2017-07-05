Арум: Пакьяо не тот, каким был год назад

Американский промоутер Боб Арум отметил, что Мэнни Пакьяо не выглядел в бою с Джеффом Хорном таким хорошим бойцом, каким был год назад. Пока Арум не может сказать, воспользуется ли Пакьяо своим правом на реванш с Хорном, от которого потерпел поражение по очкам в июле в Австралии.



«Прежде всего я должен узнать, хочет ли Мэнни продолжать драться. В бою с Хорном были некоторые тревожные признаки. Сидя в рингсайде, я сказал, что это не тот же Мэнни, которого я видел год назад. Вы не можете работать сенатором и совмещать это с работой боксёром на полставки. И он не молодеет, а становится старше», — цитирует Арума BoxingScene.