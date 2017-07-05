Арум: реванш Пакьяо — Хорн может пройти в ноябре — декабре в Австралии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что матч-реванш между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном может пройти в конце нынешнего года. Принять его, как и первый поединок, хочет Австралия.

«Австралийские штаты уже начали предлагать безумные суммы за то, чтобы провести этот бой в ноябре-декабре. Интерес крайне высок», — приводит слова Арума Boxing News 24.

Пакьяо и Хорн встречались 1 июля в Брисбене, и победу единогласным решением судей одержал австралиец. По контракту у Пакьяо есть право на матч-реванш.