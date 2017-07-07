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WBO даст свою оценку поединку Пакьяо — Хорн

7 июля 2017, пятница. 13:31. Бокс/ММА

Во Всемирной боксёрской организации (WBO) согласились проанализировать поединок между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном, состоявшийся 2 июля в Брисбене (Австралия), чтобы вынести независимое решение относительно победителя боя. Однако WBO будет не в состоянии изменить вердикт судей.

Бой Пакьяо — Хорн завершился победой австралийца единогласным решением судей со счётом 117-111 и 115-113 дважды. Однако команда Пакьяо выразила категорическое несогласие с данным решением. Кроме того, многим экспертам оно показалось весьма спорным.

«Мы назначим пять анонимных компетентных судей из разных стран, чтобы они просмотрят видеозапись боя без звука. Затем мы проверим результаты, чтобы чётко определить, какие раунды выиграл каждый из бойцов».

Цель этого анализа — дать болельщикам чёткое понимание того, кто победил в этом бою. Несмотря на то что у нас нет возможности отменить решение судей, контракт этих боксёров предусматривает реванш», — цитирует президента WBO Франциско Валькарсела пресс-служба организации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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