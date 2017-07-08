Арум отверг обвинения в адрес судей боя Пакьяо — Хорн

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, ведущей дела экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, отверг обвинения в адрес судей поединка Джефф Хорн — Мэнни Пакьяо. В том бою неоднозначная победа единогласным решением судей была присуждена австралийцу.

«На стадионе было 40000 австралийских фанов и 15000 болельщиков из Филиппин. Когда Джефф доносил свой удар до Мэнни — толпа взрывалась, когда попадал Мэнни — начиналась гробовая тишина. Если бы вы были судьёй того боя, на вас бы это оказало влияние, потому что вы просто человек. Но если вы скажете, что в этом бою что-то было не совсем честно, то я не соглашусь», — приводит слова Арума BoxingScene.