Хорн: теперь у меня есть официальное подтверждение победы над Пакьяо

Новый чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн прокомментировал вердикт, вынесенный независимой судейской коллегией по его поединку с Мэнни Пакьяо, состоявшемуся 2 июля в Брисбене. Независимые судьи WBO 10 июля подтвердили, что победа австралийца в бою с Пакьяо была заслуженной.



«Это даёт мне доказательства в мою пользу, которые я могу использовать. Вместо необходимости самому говорить о том, что я выиграл бой, теперь есть куча других людей, профессионалов, считающих, что я победил», — цитирует Хорна BoxingScene.