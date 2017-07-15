Шлеменко и Мусаси сразятся 20 октября на Bellator 185

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведёт следующий бой против новичка промоушена Гегарда Мусаси. Их схватка станет главным событием турнира Bellator 185, который пройдёт 20 октября в Анкассвиле, США.

Для Мусаси это будет первый бой в рамках Bellator, после 12 боёв под эгидой UFC. Он подписал контракт с Bellator ранее на этой неделе. Мусаси выиграл пять последних поединков, Шлеменко — семь.

Главным событием турнира станет поединок между Мухаммедом Лавалем и Лиамом Макгири, сообщает сайт Bellator.