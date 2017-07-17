UFC Fight Night 113: Понзиниббио нокаутировал Нельсона и другие результаты

Завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 113. В главном поединке турнира встречались Сантьяго Понзиниббио и Гуннар Нельсон. Бой завершился победой Понзиниббио нокаутом в первом раунде.
UFC Fight Night 113. Результаты
Сантьяго Понзиниббио победил Гуннара Нельсона техническим нокаутом в первом раунде.
Синтия Калвилло победила Джоанну Калдервуд единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Пол Фелдер победил Стивена Рэя техническим нокаутом в первом раунде.
Джек Маршман победил Райана Джейнса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Халил Раунтри победил Пола Крейга техническим нокаутом в первом раунде.
Джастин Уиллис победил Джеймс Малхерона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).