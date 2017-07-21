Пакьяо выразил поддержку сенатору США Маккейну, у которого диагностировали рак

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выразил слова поддержки сенатору США Джону Маккейну. 20 июля стало известно, что у американского сенатора-республиканца диагностировали рак головного мозга. Опухоль была обнаружена во время операции на левом глазу.



«У меня была возможность познакомиться с сенатором Маккейном в Вашингтоне в феврале 2015 года, и я очень опечален новостью о состоянии его здоровья. Мои мысли и молитвы сейчас направлены на его скорое выздоровление. С божьей помощью возможно всё», — цитирует боксёра Fightnews.