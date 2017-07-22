Ломаченко: я готов к бою с Ригондо

Чемпион мира во втором полулёгком весе Василий Ломаченко в очередной раз заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо.

«Говорю своему промоутеру уже долгое время, что хочу боя с Ригондо. Когда Гильермо впервые заговорил о возможности такой встречи, когда мы впервые пообщались в „Твиттере“ или „Инстаграме“, я позвонил своему менеджеру и попросил его устроить такой бой. Что я должен был сделать ещё? Не знаю. Но, как бы то ни было, я готов к поединку с ним», — приводит слова украинца BoxingScene.

5 августа Ломаченко встретится с Мигелем Марриагой.