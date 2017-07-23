Менеджер Уайлдера обеспокоен тем, что Стиверн пропустил допинг-тест

Джей Диас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, остался недоволен тем, что экс-чемпион и официальный претендент на титул WBC Бермейн Стиверн пропустил допинг-тест.

«Я не знаю всех деталей, но нам определённо есть о чём беспокоиться. Мы хотим играть по правилам и хотим, чтобы в ринге всё было чисто. Так должно быть, но, к сожалению, это происходит не всегда. Если мы организуем бой с Ортисом, то будем настаивать на проведении ему допинг-теста», — приводит слова Диаса BoxingScene.

Бермейн Стиверн является обязательным претендентом на пояс, которым владеет Уайлдер. Несвоевременная сдача допинг-пробы может способствовать лишению его этого звания, что поможет команде Уайлдера организовать бой с Луисом Ортисом.