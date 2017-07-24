Харитонов: я просто обязан был провести этот болевой приём

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал свою победу над бразильцем Джеронимо Дус Сантусом на турнире M-1 Challenge 81, состоявшемся 22 июня в Ингушетии. В этом бою россиянин победил болевым приёмом.



«Скажу честно, что всё это отрабатывалось и отрабатывается в борьбе. Однако скажу правду, я собирался завершить бой нокаутом. В первом раунде нужно было вымотать соперника: побороться, повозиться. Но он так скрестил ноги и так их держал, что мне уже просто не оставалось ничего другого. Я не мог просто смотреть на них, я был обязан сделать болевой приём — ущемление. Это ММА, соперник даёт один шанс», — рассказал Харитонов в интервью пресс-службе M-1 Global.

Видео доступно на официальном канале M-1 Global в Youtube.