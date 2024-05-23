Конор Макгрегор сказал, сколько раз планирует подраться в этом году

Популярный ирландский боец ММА Конор Макгрегор рассказал, что планирует подраться в этом году трижды.

«29 июня я буду сражаться изо всех сил. В августе я вернусь в тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к турниру UFC 306. Тренировки прошли великолепно, и мне не терпится вернуться. В этом году я проведу три поединка: в июне, сентябре и декабре.

У нас есть, как его там? Чендлер, с ним мы встретимся в июне. На турнире UFC 306 в «Сфере», в День независимости Мексики мне хотелось бы подраться с кем-то у кого есть мексиканские корни. Нейт Диаз был бы идеальным вариантом. Но я готов к любому парню и это правда. Мне хочется оставаться активным», — приводит слова Конора Макгрегора портал The MAClife.