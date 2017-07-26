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Бой Усика и Хука станет первым во Всемирной серии бокса

26 июля 2017, среда. 21:49. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук проведут поединок 9 сентября в Берлине. Боксёры встретятся в рамках 1/4 финала Всемирной серии бокса (WBSS). Их бой станет первым в рамках серии, сообщает официальный сайт WBSS.

Ранее стало известно, что чемпион WBC Майрис Бриедис проведёт свой бой с Майком Пересом 30 сентября в Риге. Даты и места проведения поединков Мурата Гассиева с Кшиштофом Влодарчиком и Юниера Дортикоса с Дмитрием Кудряшовым ещё не объявлены.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Усик Марко Хук
Новости. Бокс/ММА
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