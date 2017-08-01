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WBC представил «алмазные» пояса для Всемирной серии бокса

1 августа 2017, вторник. 00:54. Бокс/ММА

Всемирный боксёрский совет (WBC) представил «алмазные» пояса для победителей Всемирной серии бокса. Титулами будут награждены боксёры второго среднего и первого тяжёлого веса.

В турнире второго среднего веса примут участие обладатель пояса WBC Silver Каллум Смит и WBC International Авни Йылдырым. Победитель турнира также станет обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC в этой категории.

В первом тяжёлом весе выступят чемпион WBC Марис Бриедис и обязательный претендент на пояс Дмитрий Кудряшов. Победитель турнира будет признан чемпионом WBC.

Фото пояса доступно в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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