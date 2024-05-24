Манел Капе: кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю

Топовый анголо-португальский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Манел Капе высказался о предстоящем поединке с известным дагестанским бойцом Мухаммадом Мокаевым.

«Мокаев самый молодой боец, и в последнее время он наделал много шума. К тому же он идёт на серии из шести побед. Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. Я собираюсь в очередной раз показать, что мои поединки не выходят скучными. Вы увидите мастер-класс в моём исполнении.

Я не концентрируюсь на его борьбе. Сколько бойцов сумели перевести меня в партер? Даже чемпион Пантожа не смог этого сделать. Вы думаете, Мокаев сможет? Если он переведёт меня, то я сделаю то же, что сделал с Давидом Дворжаком — оторву ему руку», — приводит слова Капе портал MMAJunkie.