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Назван процент от общего гонорара, который получит Усик за реванш с Фьюри

Назван процент от общего гонорара, который получит Усик за реванш с Фьюри
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Назван процент от общего гонорара, который получит абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик за реванш с популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

Согласно информации портала Boxing Kingdom, Усик получит 60% от общего гонорара боксёров. Предполагается, что реванш между боксёрами состоится в октябре этого года.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

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