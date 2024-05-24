Назван процент от общего гонорара, который получит Усик за реванш с Фьюри

Назван процент от общего гонорара, который получит абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик за реванш с популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

Согласно информации портала Boxing Kingdom, Усик получит 60% от общего гонорара боксёров. Предполагается, что реванш между боксёрами состоится в октябре этого года.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.