«Может, шанса больше и не будет». Махачев — об отказе Царукяна от боя с ним на UFC 302

Чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу отказа Армана Царукяна проводить поединок с ним на турнире UFC 302. Напомним, после UFC 300, где Царукян победил Чарльза Оливейру, он заявил, что не будет драться с Махачевым 1 июня, так как не успеет восстановиться.

«Ну смотри, это такая вещь: всякое может быть. И может быть, у него и шанса больше не будет. Может повернуться как хочешь. Но титульные шансы никто не упускает обычно. Например, если бы я всю жизнь ждал титульного и мне позвонили, я бы обязательно подрался за пояс», — приводит слова Махачева Sport24.

Напомним, в следующем поединке, который состоится в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302, Махачев сразится с американцем Дастином Порье.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: