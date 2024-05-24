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Слащинин: не понимаю, почему Исмаилова недооценивают в бою с Минеевым

Слащинин: не понимаю, почему Исмаилова недооценивают в бою с Минеевым
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Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин поделился ожиданиями от поединка по правилам бокса между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бой состоится 20 июля в Москве. Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA — в 2018 (ничья) и 2021 (победа Минеева) годах.

«Не понимаю, почему Магомеда Исмаилова недооценивают в предстоящем поединке, так как за последнее время Магомед очень сильно набрал в уровне своей ударки. Он провёл по боксу несколько поединков, а также постоянно тренируется со своим братом — тренером по боксу. Поэтому считаю, что Исмаилова нельзя списывать со счетов, а Владимиру желаю серьёзно отнестись к своему тренировочному лагерю», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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