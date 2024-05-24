Официально анонсирован следующий поединок Рината Фахретдинова

Боец UFC россиянин Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий поединок против датчанина Николаса Далби на турнире UFC on ABC 6, который состоится 2 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг).

Николас Далби провёл за профессиональную карьеру 28 боёв, в которых вышел победителем 23 раза, четырежды уступил и один бой свёл вничью.