Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Официально анонсирован следующий поединок Рината Фахретдинова

Официально анонсирован следующий поединок Рината Фахретдинова
Комментарии

Боец UFC россиянин Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий поединок против датчанина Николаса Далби на турнире UFC on ABC 6, который состоится 2 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг).

Николас Далби провёл за профессиональную карьеру 28 боёв, в которых вышел победителем 23 раза, четырежды уступил и один бой свёл вничью.

Материалы по теме
Видео
Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски на турнире по грэпплингу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android