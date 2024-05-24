Иржи Прохазка вновь провёл три дня в комнате в полной темноте

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе чех Иржи Прохазка заявил, что вновь остался в одиночестве на три дня в комнате без света. Прохазка рассказал, что впервые практиковал данный вид медитации в октябре 2022 года.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

«Три дня. Никакого света. Никакой еды. Сосредоточенность и желание тренироваться. Подготовка началась», – написал Иржи в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле этого года, Прохазка встречался с представителем Австрии Александаром Ракичем и победил его во втором раунде техническим нокаутом. В общей сложности Иржи провёл 35 боёв по правилам смешанных единоборств, в которых он одержал 30 побед, потерпел четыре поражения и один раз свёл поединок вничью.