Дрикус дю Плесси рассматривает возможность титульного поединка в полутяжёлом весе

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что рассматривает возможность поединка за пояс в полутяжёлом весе.

«Если мне удастся победить Адесанью, победить Хамзата, если он победит Уиттакера, то у меня будет право претендовать на титул в полутяжёлом весе. Победа над Хамзатом, парнем, которого все боятся, а также над величайшими бойцами среднего дивизиона, Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером, – это достаточное основание для того, чтобы претендовать на второй титул», — приводит слова дю Плесси портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в январе этого года на турнире UFC 297 в Канаде, Дрикус дю Плесси встретился с Шоном Стриклендом. Тогда победил дю Плесси раздельным решением судей.