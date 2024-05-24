Ислам Махачев сказал, будет ли Хабиб Нурмагомедов его угловым в поединке с Дастином Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев сказал, будет ли член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов находиться в его углу в поединке с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг Дастином Порье.

«Наверное, оставим без комментариев. Всё может быть, посмотрим. Но, конечно, если он будет в углу, это намного лучше», — приводит слова Ислама Махачева портал Sport24.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.