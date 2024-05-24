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«Байер» получил уникальный пояс Неоспоримого чемпиона от реслинг-промоушена

«Байер» получил уникальный пояс Неоспоримого чемпиона от реслинг-промоушена
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Директор по контенту крупнейшего реслинг-промоушена WWE Пол Левек (Triple H) в своих соцсетях сообщил, что компания передала действующему чемпиону Германии «Байеру» пояс Неоспоримого чемпиона WWE в кастомизированной версии.

Титул Неоспоримого чемпиона WWE

Титул Неоспоримого чемпиона WWE

Фото: x.com/TripleH

«Поздравляю «Байер» с тем, что команда после невероятного и исторического сезона без поражений стала чемпионом Бундеслиги. Пришло время праздновать как чемпионы, которыми вы и являетесь. Удачи в завтрашнем финале Кубка Германии и увидимся на берлинском шоу Bash в августе», — написал Левек.

Завтра, 25 мая, «Байер» на «Олимпиаштадион» разыграет Кубок Германии в матче с «Кайзерслаутерном». Команда Хаби Алонсо несколькими днями ранее разгромно проиграла «Аталанте» в финале Лиги Европы.

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