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Дастин Порье допустил, что бой с Исламом Махачевым может стать для него последним

Дастин Порье допустил, что бой с Исламом Махачевым может стать для него последним
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Популярный американский боец ММА Дастин Порье допустил, что поединок с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым может стать для него последним.

«Я не собираюсь снова подниматься по карьерной лестнице, поскольку занимаюсь этим бизнесом уже давно. Это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, быть дома и заниматься рутиной. Не сказал бы, что не смогу вновь бороться за титул.

Но для меня этот бой может быть последним. Мне хочется быть довольным своей карьерой. Это то, что я должен переварить и смириться с этим, если проиграю. Я стараюсь смотреть на это с лучшей стороны и быть уверенным в том, что стану абсолютным чемпионом в лёгком весе после 31-го боя в UFC. Вот это была бы история», — приводит слова Порье портал Yahoo Sports.

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