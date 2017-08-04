Амир Хан объявил о разводе с женой, обвинив её в измене с Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Амир Хан объявил о разводе с женой Фарьял Махдум. Британец сделал это посредством своей страницы в «Твиттере», попутно рассказав о подробностях расставания. По словам Хана, его супруга начала отношения с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Я и моя жена решили расстаться. Я нахожусь в Дубае и желаю ей всего наилучшего», — написал Хан на странице в «Твиттере».

В следующем сообщении Амир отметил Энтони Джошуа и добавил: «Фарьял быстро двигается вперёд, она всегда напоминала мне, как хочет быть с другим парнем из мира бокса. Она поднялась в весовой категории. Поверь мне, я не ревнивый, так что нет нужды посылать мне фотографии того, с кем ты общаешься».

В свою очередь Махдум обвинила в расставании Хана, намекнув на его постоянные романы на стороне и пристрастие к выпивке. Также она добавила, что он обвиняет другого боксёра, только потому что карьера самого Хана по сути завершена.

Совместное фото Хана и его жены можно посмотреть в «Твиттере».