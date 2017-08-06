Тимоти Брэдли объявил о завершении карьеры боксёра

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли объявил о завершении боксёрской карьеры.



«Всегда наступает момент в жизни, когда мы должны делать выбор, который, каким бы правильным для нас он ни был, вызывает смешанные чувства. Я провёл последние пару дней, пытаясь найти правильные слова, чтобы описать этот момент моей жизни. И независимо от того, как долго я сижу и размышляю, я не знаю, смогут ли эти слова передать мои мысли.



Ни для кого не секрет, что жизнь профессионального боксёра нелегка. Да, она приносит много славы и богатство, но также много страха и усталости. Балвас должен достигаться за счёт амбиций и питаться перспективами…



Бокс дал мне корни, он уберёг меня от улиц, он придал мне уверенности и научил быть мужчиной и справляться с каждым вызовом, — прокомментировал своё решение Брэдли в официальном пресс-релизе.



На профи-ринге Брждли провёл 36 поединков, в 33 из которых одержал победы (из них 13 нгокаутом), два боя проиграл и один свёл вничью. Среди его соперников были такие боксёры, как Мэнни Пакьяо, Хуан Мануэль Маркес, Руслан Проводников, Хоэль Касамайор, Девон Александер.