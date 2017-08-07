Кремлёв: задача для сборной России на ЧМ-2017 — четыре золота

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, какая поставлена задача перед мужской сборной РФ на предстоящем чемпионате мира. Первенство мира будет проходить с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.



«Задача будет четыре золотые медали. Конечно, я сейчас не могу ничего сказать Эдуарду Кравцову (главному тренеру сборной России. — Прим. «Чемпионата»), он не может это гарантировать. Но задача будет именно такой», — приводит слова Кремлёва ТАСС.



Заключительный тренировочный сбор перед ЧТ-2017 российский боксёр проведёт на базе «Озеро Круглое».