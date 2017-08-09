Маркес: нокаутировав Пакьяо, я отпустил ситуацию с нашими предыдущими боями

Экс-чемпион мира Хуан Мануэль Маркес, объявивший недавно о завершении карьеры, признался, что победа нокаутом над Мэнни Пакьяо в их четвёртом бою заставила его пересмотреть отношение ко всей истории противостояния с филиппинцем.

«Когда я закончил четвёртый бой с Пакьяо, все были счастливы. Это был впечатляющий нокаут, все праздновали. Думаю, что некоторые были рады больше, чем я. Некоторые люди, не сдерживая эмоций, даже плакали. Я был очень взволнован и в то же время я отпустил ситуацию и всю ту смелость, которую нёс в себе из-за ограблений, случившихся в предыдущих боях с Мэнни.

Когда мы были в ринге, врач сказал мне, что Мэнни не поднимается. Я ему ответил «чёрт с ним», подумав, что Пакьяо уверял всех в своей победе в нашем третьем бою. Потом я понял, что на его месте мог бы быть я, и немедленно подошёл в его угол. Наша борьба стала чем-то личным и завершилась так, как мало кто бы мог вообразить", — приводит слова Маркеса BoxingScene.