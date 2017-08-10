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Мейвезер-младший: Макгрегор назвал чернокожих обезьянами

10 августа 2017, четверг. 17:37 Бокс/ММА

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший упрекнул Конора Макгрегора в расизме. Ирландец допустил двусмысленное высказывание, говоря о фильме «Рокки 3».

«Пытаюсь вспомнить, что было в „Рокки 3“. Это та часть с танцующими обезьянами?» — заявил Макгрегор в эфире телешоу. В «Рокки 3» главный герой тренируется вместе с темнокожими боксёрами.

«Мне не понравилось, что он назвал нас обезьянами. Это полное неуважение. Он не нажал кнопку, которая выводит меня из себя, но мне не понравилось. Эта болтовня продолжается, но я силён, умён и терпелив. И 26 августа останусь таким же. Посмотрим, назовёт ли он нас обезьянами тогда. Я дерусь за американский народ и всех чернокожих в мире», — цитирует Мейвезера ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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